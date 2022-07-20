Погасший из-за непогоды «вечный огонь» в Белгороде зажгут после дождя

Сильный дождь и ветер, начавшиеся вечером в среду, погасили «вечный огонь» у памятника на центральной площади Белгорода, мэр города Антон Иванов сообщил, что огонь зажгут как закончится дождь.
В Telegram-каналах распространяется фото и видео последствий непогоды в Белгороде. На кадрах видны упавшие деревья на автомобили, поваленный постамент с флагами на центральной площади и погасший огонь у памятника.
Он также обратился с просьбой к горожанам не оставлять автомобили под деревьями и соблюдать осторожность.