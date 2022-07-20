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Погасший из-за непогоды «вечный огонь» в Белгороде зажгут после дождя

Сильный дождь и ветер, начавшиеся вечером в среду, погасили «вечный огонь» у памятника на центральной площади Белгорода, мэр города Антон Иванов сообщил, что огонь зажгут как закончится дождь.

В Telegram-каналах распространяется фото и видео последствий непогоды в Белгороде. На кадрах видны упавшие деревья на автомобили, поваленный постамент с флагами на центральной площади и погасший огонь у памятника.

«Дежурную бригаду для устранения последствий непогоды уже направили. Сейчас специалисты работают на проспекте Б. Хмельницкого. Потушенный дождем огонь на мемориале «Скорбящая мать» зажжем сразу, как закончится дождь», — написал мэр в Telegram-канале.

Он также обратился с просьбой к горожанам не оставлять автомобили под деревьями и соблюдать осторожность.

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