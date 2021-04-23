Подрядчик повредил корни деревьев при ремонте ограды Верхнего городского сада

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В Рязани во время сноса старой ограды Верхнего городского сада подрядчик повредил боковые корни у многолетних деревьев и декоративных кустарников. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Строители заявили, что подобные повреждения стали следствием стеснённых условий, в которых приходится работать. Пресс-служба мэрии сообщила о том, что экологи не считают подобные повреждения способными прекратить рост деревьев.

– Это обычная практика проведения земляных работ при произрастании рядом растений, пересадка которых невозможна, – говорится в сообщении на сайте администрации Рязани.

Кроме того, чиновники заявили, что часть деревьев находится в аварийном состоянии, ранее было решено их снести. В парке стоят усыхающие ясени, зараженные агрессивным стволовым вредителем. Ранее сухие части деревьев падали на тротуар и припаркованные автомобили.

Принято решение в срочном порядке вывезти из парка строительный мусор. На улице Радищева это сделают 23 апреля, в субботу уберут улицу Свободы и Бульварный переулок.