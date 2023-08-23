Среда, 23 августа, 2023
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Подросток попал в реанимацию после столкновения фуры с «Окой»

7info
Скриншот видео очевидца

На трассе М5 «Урал» под Рязанью произошло ДТП, в результате которого попал в реанимацию 13-летний подросток, сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора поста, авария случилась 21 августа в селе Засечье перед Кирицами при движении в сторону Шилова. Фура ударила «Оку», легковушка вылетела с дороги.

Подросток получил переломы ребра, ключицы, разрыв лёгкого. Мальчика положили в реанимацию, 22 августа перевели в общую палату.

Водитель фуры скрылся с места ДТП. Плохая погода не позволила заметить номера грузовика.

Автор сообщения просит откликнуться очевидцев.

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