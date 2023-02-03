Подробности пожара в торговой палатке в Рязани сообщило МЧС

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовала подробности пожара в торговой палатке в Кальном. Возгорание случилось в ночь на 3 февраля.

Сообщение о пожаре поступило в 03.48. Палатка повреждена огнём на площади 9 кв. м. В 04.03 пожар локализовали, к 04.20 – ликвидировали. На место происшествия выезжали 4 человека, была задействована одна единица техники.

На пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего и ущерб устанавливаются.