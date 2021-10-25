Под Рязанью задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже 90 тысяч рублей

В селе Высокое Шацкого района задержали 33-летнюю жительницу Рязанского района, которая подозревается в краже 90 тысяч рублей у 50-летней женщины. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным следствия, в день происшествия к женщине приходили две незнакомки и спрашивали о ценах на овощи с её огорода. Дверь в дом в это время была не закрыта, и одна их них, воспользовавшись моментом, проникла в помещение и похитила из шкафа 90 тысяч рублей.

Криминалисты обследовали приусадебный участок пострадавшей и обнаружили отпечатки пальцев, которые и принадлежали подозреваемой.

Полиция возбудила в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ей грозит до 6 лет колонии.