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Понедельник, 25 октября, 2021
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Под Рязанью задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже 90 тысяч рублей

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В селе Высокое Шацкого района задержали 33-летнюю жительницу Рязанского района, которая подозревается в краже 90 тысяч рублей у 50-летней женщины. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

По данным следствия, в день происшествия к женщине приходили две незнакомки и спрашивали о ценах на овощи с её огорода. Дверь в дом в это время была не закрыта, и одна их них, воспользовавшись моментом, проникла в помещение и похитила из шкафа 90 тысяч рублей. 

Криминалисты обследовали приусадебный участок пострадавшей и обнаружили отпечатки пальцев, которые и принадлежали подозреваемой. 

Полиция возбудила в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ей грозит до 6 лет колонии.

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