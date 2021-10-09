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Суббота, 9 октября, 2021
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Под Новосибирском муж зверски убил жену во время празднования свадьбы

Никита Брыкин
Под Новосибирском муж зверски убил жену во время празднования свадьбы

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Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Новосибирской области, который подозревается в убийстве новоиспеченной жены, пишет Тайга инфо.

Инцидент произошел 29 сентября прошлого года. Пара расписалась, после чего в большой компании устроила застолье. В какой-то момент жених вышел из дома и увидел свою супругу в компании другого мужчины.

В итоге злоумышленник не сдержал обиды и набросился на возлюбленную с кулаками. Несмотря на противодействие родственников, мужчина нанес жертве не менее 28 ударов ногами в область туловища и головы, а затем сбросил ее тело в ближайший овраг.

Вдовец признал вину в преступлении. Следствие собрало доказательств для передачи уголовного дела в суд.

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