Площадь зелёных зон Рязани увеличат

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На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты одобрили изменения в Генеральный план города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Зонирование территории, расположенной по адресу: район Московский, квартал 5, участок 12, планируется изменить с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Рассматриваемая территория общей площадью 8050 кв. м. относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, основная ее часть расположена в границах лесопаркового зеленого пояса вокруг города Рязани, утвержденного Постановлением Рязанской областной Думы от 13.12.2017 № 501-VI РОД.

На территории находится участок леса. Предлагаемые изменения в Генеральный план города Рязани необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани.

Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.