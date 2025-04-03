Певица Глюкоза рассказала об участии в проекте «Сокровища императора»

В этот четверг, 3 апреля, в гости в студию к Лео Канделаки пришла певица Глюкоза. Звезда поп-музыки и исполнительница ярких хитов нулевых годов рассказала в утренней программе ТНТ о смене имиджа и о том, почему для нее важно меняться:
Дебютный альбом Глюкозы — «Глюк’oZa Nostra» — стал лучшим альбомом 2004 года. А в этом году певица выпустит новый EP-альбом, о котором рассказала Лео:
Глюкоза рассказала о том, что сейчас ее вдохновляет музыка Charli XCX, FKA Twigs, а также ее дочка Лида, которая взяла себе псевдоним Ray!
Также Глюкоза рассказала о своем участии в новом сезоне реалити-шоу «Сокровища императора» (16+), которое выходит 6 апреля в 18:00 на ТНТ: