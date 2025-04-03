Певица Глюкоза рассказала об участии в проекте «Сокровища императора»

В этот четверг, 3 апреля, в гости в студию к Лео Канделаки пришла певица Глюкоза. Звезда поп-музыки и исполнительница ярких хитов нулевых годов рассказала в утренней программе ТНТ о смене имиджа и о том, почему для нее важно меняться:

«В жизни мы проходим разные стадии, меняемся. Особенно это заметно, когда ты смотришь на свои фотографии в альбоме, хотя на протяжении жизни, может быть, эти изменения незаметны. Для творческого человека перемены необходимы. Когда ты делаешь одно и то же, это застой. Тем более, я девушка, мне нравятся разные образы, прически, одежда. Конечно, это соприкасается и с моей музыкой, клипами. Для меня это некая игра».

Дебютный альбом Глюкозы — «Глюк’oZa Nostra» — стал лучшим альбомом 2004 года. А в этом году певица выпустит новый EP-альбом, о котором рассказала Лео:

«Самой сложно оценивать свою музыку. Могу сказать, что новый альбом будет электронным, в нем будет много сокровенного, много меня, всего, что касается именно лирики, взлетов, падений, радости и слез прошлого года. То эмоциональное состояние сподвигло меня на новое творчество и на то, чтобы попробовать себя в новом».

Глюкоза рассказала о том, что сейчас ее вдохновляет музыка Charli XCX, FKA Twigs, а также ее дочка Лида, которая взяла себе псевдоним Ray!

«Рэй работает в другом жанре, она очень классная. Вообще мы обычная семья, и мы не так часто говорим о музыке, больше о себе, историях, которые с нами произошли… Рэй двигается по своему направлению, я — по своему. Но она говорит – «Мама, какая ты смелая, как круто, что ты интересно меняешься и не стоишь на месте». А младшая дочка делится – «У нас в классе все считают тебя такой прогрессивной!» Они слушают разную музыку, это другое поколение. Но когда на тебя семиклассники обращают внимание, ты чувствуешь, что находишься в правильном направлении». Реклама

Также Глюкоза рассказала о своем участии в новом сезоне реалити-шоу «Сокровища императора» (16+), которое выходит 6 апреля в 18:00 на ТНТ: