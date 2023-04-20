Певец Динар Рахматуллин обнаружен мёртвым в музыкальной студии

В Татарстане в музыкальной студии найден мёртвым 33-летний певец Динар Рахматуллин, пишет StarHit.

По данным издания, о смерти артиста сообщили родственники. Поклонники сначала не поверили сообщениям, посчитав их «чёрным прогревом» перед премьерой новых композиций певца.

К сожалению, информация оказалась правдой. Похороны Динара пройдут в пятницу.

Семья решила не сообщать причину смерти певца. Есть предположения, что у него были проблемы с сердцем.

Рахматуллин известен в основном по хиту «Мама», который несколько месяцев возглавлял первые строчки различных музыкальных хит-парадов.