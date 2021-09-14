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Вторник, 14 сентября, 2021
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Песков рассказал о самоизоляции Путина

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Песков рассказал о самоизоляции Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в окружении Владимира Путина заболели коронавирусом несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент сдал тест на коронавирус, он абсолютно здоров. Но ближайшее время проведёт на самоизоляции.

Песков отметил, что отменяются только очные мероприятия с участием Путина, режим его работы не изменится. Президент будет общаться с помощью видеосвязи.

Когда Путин решит, как ему голосовать на думских выборах из-за изоляции, сообщат позднее.

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