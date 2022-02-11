Первый тренер Александры Трусовой рассказала о своей воспитаннице

Первый тренер фигуристки Александры Трусовой — участницы Олимпиады в Пекине — Ольга Шевцова рассказала о своей воспитаннице в интервью газете «Рязанские ведомости».
Фигуристка занималась у Ольги Михайловны в Рязани 3 года. Тренировки проходили в Ледовой дворце.
Тренер вспоминает, что Трусова пришла к ней в 2009 году.
Говоря о тренировках фигуристки, Ольга Шевцова отмечает её трудлолюбие, упорство, стремление побеждать
В 2012 году Александра уехала в Москву. Тогда у неё уже был первый юношеский разряд, она освоила двойные прыжки.