0.9 C
Рязань
Пятница, 11 февраля, 2022

Первый тренер Александры Трусовой рассказала о своей воспитаннице

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Первый тренер Александры Трусовой рассказала о своей воспитаннице

Александр Ильин
Предыдущая статьяСкончался тренер Тумской спортивной школы Валерий Куликов

Первый тренер фигуристки Александры Трусовой — участницы Олимпиады в Пекине — Ольга Шевцова рассказала о своей воспитаннице в интервью газете «Рязанские ведомости».

Фигуристка занималась у Ольги Михайловны в Рязани 3 года. Тренировки проходили в Ледовой дворце. 

Тренер вспоминает, что Трусова пришла к ней в 2009 году. 

«Отбора на фигурное катание у нас в спортивной школе никакого нет. Все, кто к нам приходит, занимаются. На первом и втором году тренировок невозможно предсказать, какими будут спортивные успехи наших воспитанников. Да, видно, у кого есть способности, трудолюбие. Сказать тогда, что Саша Трусова поедет на Олимпиаду, вряд ли бы кто мог. Да об этом никто и не задумывался», — сказала Ольга Михайловна. 

Реклама

Говоря о тренировках фигуристки, Ольга Шевцова отмечает её трудлолюбие, упорство, стремление побеждать

«Она всегда хотела быть первой. Только первой. Все остальное для нее значило проиграть. Это было видно уже с 4 лет. Такой характер у нее», — делится Ольга Михайловна. 

В 2012 году Александра уехала в Москву. Тогда у неё уже был первый юношеский разряд, она освоила двойные прыжки.

«Все наши воспитанники болеют не только за Сашу Трусову, а вообще за российское фигурное катание, желают всем удачи, чтобы у каждого получилось реализовать свою спортивную мечту. За Сашу Трусову – отдельные переживания. Конечно, мы желаем ей успеха, чтобы она смогла достигнуть всего, о чем мечтала. У нее в Рязани проживают родственники, и она приезжает к ним в межсезонье. Все работники и воспитанники ледового дворца «Олимпийский» желают Саше Трусовой и всей национальной сборной фигуристов достойно представить страну на Олимпиаде и привезти олимпийские медали», — заключила Ольга Михайловна. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,938ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img