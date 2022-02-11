Первый тренер Александры Трусовой рассказала о своей воспитаннице

«Отбора на фигурное катание у нас в спортивной школе никакого нет. Все, кто к нам приходит, занимаются. На первом и втором году тренировок невозможно предсказать, какими будут спортивные успехи наших воспитанников. Да, видно, у кого есть способности, трудолюбие. Сказать тогда, что Саша Трусова поедет на Олимпиаду, вряд ли бы кто мог. Да об этом никто и не задумывался», — сказала Ольга Михайловна.