Первый день весны в Рязанской области будет ветреным

В среду, 1 марта, в Рязанской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег и метель. Днём небольшой снег возможен местами.

Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

На дорогах сохранится гололедица. Скорость западного, северо-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-17 м/с.

Ночная температура воздуха – 4-9 градусов мороза, днём от 1 до 6 градусов ниже ноля.