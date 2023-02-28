Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Первый день весны в Рязанской области будет ветреным

На главнуюНовости Рязани
Image by prostooleh on Freepik

В среду, 1 марта, в Рязанской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег и метель. Днём небольшой снег возможен местами.

Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

На дорогах сохранится гололедица. Скорость западного, северо-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-17 м/с.

Ночная температура воздуха – 4-9 градусов мороза, днём от 1 до 6 градусов ниже ноля.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации