Среда, 15 февраля, 2023
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Первые три пациента получили лечение на новом линейном ускорителе в Рязани

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Первые три пациента получили лечение на новом линейном ускорителе в Рязани. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Аппарат «Halcyon» приобрели по нацпроекту «Здравоохранение». С помощью него лечат онкозаболевания по разным профилям. Это третий линейный ускоритель в регионе. Теперь необходимый объём лучевой терапии все пациенты могут получить в Рязанской области. Двух действующих ускорителей ранее не хватало, и часть пациентов приходилось перенаправлять в другие регионы.

Для возможности круглосуточного размещения пациентов в онкодиспансере еще необходимо выполнить некоторые работы, но установленное уникальное оборудование уже начинает лечить жителей Рязанской области.

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