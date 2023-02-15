Первые три пациента получили лечение на новом линейном ускорителе в Рязани. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Аппарат «Halcyon» приобрели по нацпроекту «Здравоохранение». С помощью него лечат онкозаболевания по разным профилям. Это третий линейный ускоритель в регионе. Теперь необходимый объём лучевой терапии все пациенты могут получить в Рязанской области. Двух действующих ускорителей ранее не хватало, и часть пациентов приходилось перенаправлять в другие регионы.

Для возможности круглосуточного размещения пациентов в онкодиспансере еще необходимо выполнить некоторые работы, но установленное уникальное оборудование уже начинает лечить жителей Рязанской области.