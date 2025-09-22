Понедельник, 22 сентября, 2025
Перепланировка квартиры обернулась для рязанки получением профессии благодаря «Центру образования и развития личности» 

7info.ru

Более 15 лет на территории Рязани функционирует учреждение, которое можно было бы назвать фабрикой неповторимых профессиональных кадров. «Центр образования и развития личности» предоставляет более 100 направлений для обучения – от маникюра и массажа до бухгалтерского дела и психологии. С 2020 года более 70 выпускников поделились историями своего успеха на платформах организации!

Показательным в этом плане будет путь Ольги Москаленко – многодетной мамы, ставшей успешным дизайнером интерьеров благодаря упорству и «Центру образования и развития личности»! 

Родители, четверо детей, трехкомнатная квартира – таковы были входные данные. Включая в том числе идею и личностный вызов. Чего стоило бы обратиться к дизайнеру с опытом? Однако Ольга, давно интересующаяся интерьерным ремеслом, решила взять дело в свои руки – самостоятельно создать макет перепланировки и выкроить место для дополнительной детской комнаты. 

Следующий шаг – выбор подходящих курсов. «Центр образования» привлек доступной стоимостью и, что самое главное, многообещающей программой – полгода реального обучения взамен привычного ускоренного курса в два месяца. 

Эффективность же обучения обеспечили следующие факторы: 

1. Удобное расписание – занятия по вечерам два раза в неделю; 

2. Целостность программы – теория чередуется с практикой. 

Как говорится, знания – свет. Понимание всех тонкостей дизайна интерьеров привело Ольгу с семьёй в новый дом и ее непосредственно – в новую профессию. Как сама Ольга отмечает, она продолжает учиться и брать заказы на проекты. 

«Из домохозяйки я превратилась в человека с перспективной профессией. Так что даже в 40 лет можно успешно поменять профессию – учиться никогда не поздно!»

Не менее интересной будет история Натальи Малининой – в прошлом фармацевта, а ныне руководителя своей Студии Красоты. Увлечённая бьюти-сферой ещё с детства, Наталья долго грезила о ней, притом работая в аптеке, пока наконец не решила рискнуть! На помощь снова пришел «Центр образования и развития личности». Снова решающим фактором стал неоспоримый плюс организации –  по окончании обучения выдаются сертификаты и дипломы Государственного образца! 

Опыт накапливался постепенно курс за курсом. Сначала перманентный макияж, потом брови, после – косметология. Преподаватели Центра сопровождали Наталью не только на протяжении всего обучения, но и после – обратиться с вопросом «выпускники» могут в любое время. 

В обоих случаях мы четко видим «траекторию роста» нынешних профессионалов. Была цель, а с подходящей моделью обучения появилось и решение. Однако не думайте, что «Центр образования и развития личности» только про профессии, связанные с эстетикой. Бухгалтерский учет, флористика, парикмахерское дело, дизайн и моделирование одежды, искусство фотосъемки, компьютерные курсы, менеджмент, иностранные языки – направление найдется для каждого. 

«Центр образования и развития личности» является получателем мер поддержки Центра «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области». 

Больше историй учеников, на аккаунты которых можно перейти и задать вопросы, здесь: https://dzen.ru/kyrsi62

Полина Иманова

Реклама: ИП Мягков В. С. ИНН: 622709873801, erid: 2VtzqvzWt2x

