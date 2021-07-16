Перекресток Касимовского шоссе и Советской армии закроют из-за ремонта

В субботу, 17 июля, в Рязани закроют движение на перекрестке Касимовского шоссе. Все из-за ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Движение ограничат с 06:00 до 23:00.
Маршруты транспорта изменятся следующим образом:
- Автобусы №6 проследуют по улицам Новоселов, Советской Армии, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе (в прямом и обратном направлении);
- Автобусы №№8, 16, 17 проследуют по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, Есенина (в прямом и обратном направлении);
- Автобусы №№4,20 проследуют по Муромскому шоссе, Солотчинскому шоссе, улице Есенина (в прямом и обратном направлении);
- Автобусы №№32М3, 33М2, 46М2, 47М2, 53М2, 65М2, 66М2, 77М2, 96М2, 98аМ2, 99М2 проследуют по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому ш. (в прямом и обратном направлении);
- Автобусы №41М2 проследуют по улицам Большой, Тимакова, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении);
- Автобусы №№75М2, 91М2 проследуют по улицам Большой, Тимакова, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении).