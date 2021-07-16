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Пятница, 16 июля, 2021
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Перекресток Касимовского шоссе и Советской армии закроют из-за ремонта

Елена Лобанова
Перекресток Касимовского шоссе и Советской армии закроют из-за ремонта
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В субботу, 17 июля, в Рязани закроют движение на перекрестке Касимовского шоссе. Все из-за ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение ограничат с 06:00 до 23:00.

Маршруты транспорта изменятся следующим образом:

  • Автобусы №6 проследуют по улицам Новоселов, Советской Армии, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе (в прямом и обратном направлении);
  • Автобусы №№8, 16, 17 проследуют по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, Есенина (в прямом и обратном направлении);
  • Автобусы №№4,20 проследуют по Муромскому шоссе, Солотчинскому шоссе, улице Есенина (в прямом и обратном направлении);
  • Автобусы №№32М3, 33М2, 46М2, 47М2, 53М2, 65М2, 66М2, 77М2, 96М2, 98аМ2, 99М2 проследуют по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому ш. (в прямом и обратном направлении);
  • Автобусы №41М2 проследуют по улицам Большой, Тимакова, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении);
  • Автобусы №№75М2, 91М2 проследуют по улицам Большой, Тимакова, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении).

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