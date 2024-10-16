Среда, 16 октября, 2024

Перечислены знаки Зодиака, у которых самый сильный ангел-хранитель

Автор: Валерия Мединская

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Фото с сайта pxhere.com

Среди знаков Зодиака есть те, которые как будто бы находятся под покровительством высших сил. Про таких людей обычно говорят — у них сильный ангел-хранитель. Их самые заветные мечты с лёгкостью сбываются, а жизненные трудности удаётся преодолевать без особых вложений, нервов и труда.

Как сообщает Пятый канал, таких знаков всего четыре. Конечно, это вовсе не значит, что другие знаки не оберегают их ангелы-хранители. Просто у них они не столь сильны.

Во-первых, речь идёт о Стрельцах. Рождённым под этим знаком покровительствует Адначиил. Он оберегает во время странствий, указывает на праведный жизненный путь, а также защищает от различных жизненных невзгод. Поэтому Стрельцы так уверены в себе и не страшатся рисковать и идти вперёд несмотря ни на что.

Во-вторых, сильный хранитель у людей, которым покровительствует знак Рыб. За Рыбами с небес приглядывает Егалмиил. Он защищает от неудач в отношениях, помогает споавиться с семейными неурядицами. Поэтому Рыбы редко страдают от любовных разочарований. А ещё Егамиил помогает в финансовой сфере.

Повезло с небесным покровителем Близнецам. Представители данного знака Зодиака находятся под защитой ангела Бахрама, которые помогает привлекать в жизнь процветание и удачу. Благодаря его поддержке, Близнецы так энергичны и веселы, им везет как в работе, так и в любви.

Девам помогает сильный ангел-хранитель Кадмиила. Дружелюбные и уверенные в себе Девы редко сталкиваются с проблемами в общении с противоположным полом. Благодаря помощи небесного наставника рождённым под этим знаком, вопреки известному выражению, везёт не только в романтической сфере, но и в финансах.

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