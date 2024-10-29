Павел Малков заявил, что выплаты при рождении ребёнка продлят на 2025

29 октября состоялось заседание правительства Рязанской области. Провёл его глава региона Павел Малков.

Губернатор поднял тему борьбы с природными пожарами. Он отметил, что пожароопасный сезон завершился. В целом пройден нормально, но в конце сентября ситуация была сложной. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем. Его распространению способствовало ненадлежащее содержание территорий. Глава региона подчеркнул, что меры нужно усиливать. «Ошибки надо учесть. Если нужно несколько раз за сезон делать опашку – значит будем это делать. Если поля горят после уборки урожая, значит надо лучше работать с собственниками территорий, с жителями. К очередному пожароопасному периоду будем готовиться уже сейчас», – сказал он. Павел Малков поручил организовать совещание с участием глав администраций и руководителей профильных ведомств. На нем должен быть представлен подробный анализ ситуаций этого года и конкурные предложения по усилению противопожарной работы.

На заседании представлен отчет об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области за 9 месяцев. Отмечено, что из всех источников поступило 14,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. Обозначены основные виды доходов и направления расходов. «Одна из стратегических задач Минздрава – это обеспечение всей необходимой медицинской помощи жителям области внутри региона, чтобы людям не надо было выезжать для лечения за ее пределы. Последовательно над задачей работаем. При этом растет цифра по оказанию медицинской помощи жителям других субъектов страны. Это деньги, которые приходят к нам в регион», – прокомментировал Павел Малков.

Поддержан законопроект о продлении срока действия региональной меры поддержки при рождении ребенка. Она предусматривает выплату 20 тысяч рублей для всех родителей и 50 тысяч рублей для родителей в возрасте до 25 лет. В этом году такой мерой в регионе воспользовались свыше 4000 семей. «Правильная востребованная мера, направленная на повышение рождаемости. Выплата прекрасно себя показала. Люди говорят, что она нужна. Будем сохранять и продлевать дальше», – сказал глава региона.

Одобрен документ, направленный на расширение мер поддержки гражданам, выполняющим задачи специальной военной операции и членам их семей. Проектом предусмотрено введение материальной помощи в связи с ранением и гибелью военнослужащего или иного лица, выполняющего задачи по отражению вооруженного вторжения. Он подготовлен по поручению Губернатора. «Были определенные ситуации, где очевидно, что человек должен получить соответствующие выплаты, но в силу ограничений законодательства он не получил. Надо оперативно дорабатывать законодательство, что мы и делаем», – подчеркнул Павел Малков.

Статус многодетной семьи наряду с удостоверением бумажного образца теперь может подтверждаться сведениями с портала госуслуг через предъявление QR-кода. Рязанская область с октября входит в число пилотных регионов, где вводится эта новация. Соответствующий нормативно-правовой акт также рассмотрели на заседани