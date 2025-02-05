Губернатор Рязанской области Павел Малков вошел в обновленный состав президиума Госсовета России. Об этом сообщает «РБК».

Владимир Путин подписал документ об утверждении состава президиума Госсовета, он опубликован на официальном портале правовых актов. В новый состав вошли 26 человек. Секретарём Госсовета остался российский военачальник и государственный деятель Алексей Дюмин.

В обновленный состав включили губернаторов Московской, Ивановской, Сахалинской, Рязанской, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Архангельской, Мурманской и Калужской областей.