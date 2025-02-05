Среда, 5 февраля, 2025
-1 C
Рязань
Фото с сайта Правительства Рязанской области
Главные новости

Павел Малков вошел в обновленный состав президиума Госсовета России

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков вошел в обновленный состав президиума Госсовета России. Об этом сообщает «РБК».

Владимир Путин подписал документ об утверждении состава президиума Госсовета, он опубликован на официальном портале правовых актов. В новый состав вошли 26 человек. Секретарём Госсовета остался российский военачальник и государственный деятель Алексей Дюмин.

В обновленный состав включили губернаторов Московской, Ивановской, Сахалинской, Рязанской, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Архангельской, Мурманской и Калужской областей.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.