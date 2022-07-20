Павел Малков подвёл итоги посещения Сараевского района

Оценил ход капремонта Сараевского краеведческого музея в рамках нацпроекта «Культура». Подрядчик ответственно относится к объекту, работы ведутся в соответствии с графиком. Планируется не только отремонтировать два имеющихся здания, но и соединить их между собой крытым переходом.

Рад, что одна из экспозиций в обновленном музее будет посвящена этнографическому проекту «Нарядная губерния». Очень важно, чтобы молодежь знала и любила историю родной области.

Посетил поликлинику Сараевской межрайонной больницы. Учреждение обслуживает почти 13,5 тысяч человек. Деревянному зданию почти 90 лет: одним ремонтом здесь не обойтись. Поликлинике требуются новые площади. Обсудили, что это будет модульная конструкция. Поручил муниципалитету определиться с местом застройки, приступить к разработке проектно-сметной документации. Главная задача — поиск источника финансирования.

Поинтересовался у местных медиков, сколько времени уходит на доставку в больницу человека с инфарктом. Ответ: не менее 2,5 часов. Это недопустимо долго! Нужно соблюсти «золотой час». Проблему маршрутизации пациентов будем решать.

Побывал на стройплощадке спорткомплекса. Уже к концу года в Сараевском районе появится современный ФОК с бассейном. Сейчас ведутся работы по устройству чаши, монтажу металлического каркаса спортзала. Необходимо сохранить темпы работ с соблюдением их качества. И параллельно — искать специалистов в тренерский штат. Дал соответствующее поручение профильному блоку.

Родители школьников попросили перенести уроки физкультуры в новый спорткомплекс. Просьбу, конечно, выполним.

Осмотрел свиноводческий комплекс ООО «Вердазернопродукт». Предприятие уже входит ТОП-30 крупнейших производителей свинины в России. Но его руководство намерено достигнуть лидерства по всем показателям. В районе возводится масштабный откормочный комплекс, где будут производить 9 тыс. тонн свинины в год. Объем инвестиций — 1,3 млрд рублей. Строительно-монтажные работы почти завершены, запуск планируется на конец августа.

Важно, что такое мощное производство создается на территории нашего региона. В современных условиях обеспечение продовольственной безопасности страны — безусловный приоритет. Обратил внимание подрядчика на необходимость строжайшего соблюдения норм и требований по охране окружающей среды. Экологическая безопасность производства должна быть обеспечена.