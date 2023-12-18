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Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково

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18 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков официально открыл новый детский сад «Знайка» в Дядькове. Детский сад построен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», на его застройку было выделено 316,5 млн рублей. На данный момент там работают 63 сотрудника и 25 педагогов.

На официальном открытии также присутствовали министр строительного комплекса региона Рязанской области Дмитрий Василевский, министр образования Ольга Щетинкина.

Глава региона Малков осмотрел детский сад. Экскурсию провела и.о. заведующей учреждения Анастасия Власкина. Они осмотрели медицинский блок, групповое помещение для детей, прачечный блок, пищеблок, физкультурный зал, подготовительную группу, комнату «маленький патриот» и актовый зал. После осмотра состоялся небольшой концерт, творческие номера подготовили воспитанники.

— В новом детском саду всё сделано по-современному, ярко, красиво, интересно, и на самом деле, это долгожданное событие. Здесь серьёзная застройка вокруг и все ждали, когда откроется этот детский сад, современный, отвечающий всем требованиям. В ближайшем будущем у нас откроется ещё один детский сад в Кальном, а следом — ещё 4 сада в муниципальных районах: Касимовском, Захаровском, Шиловском, Скопинском. Работа эта постоянно идёт, она стала возможна благодаря федеральной поддержке, — отметил губернатор.

С благодарностью выступила мама воспитанника яслей Дядьковского детского сада «Знайка» Людмила Черемисова. Она отметила, что каждого родителя волнует проблема устройства ребёнка в сад, и она рада тому, что в их районе открыли новое учреждение. После официальной части Павел Малков осмотрел территорию детского сада, он отметил, что достаточное внимание уделено безопасности — всей площади установлены камеры видеонаблюдения.

Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково
Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково
Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково
Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково
Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково
Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково
Павел Малков открыл новый детский сад в Дядьково

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