Павел Малков: Одобренные изменения в бюджет помогут поддержать важнейшие для людей направления

Об этом сказал губернатор в комментарии журналистам по итогам заседания правительства Рязанской области, где были рассмотрены изменения в областной бюджет.

«Определили важнейшие направления, которые нужно сейчас поддержать. Как всегда приоритетов очень много, но выбирали именно те, которые сейчас имеют наибольшее значение для жителей нашей области и в целом для решения стратегических задач, которые сейчас поставлены региону, – сказал Павел Малков. – Выделили существенные деньги на социальную поддержку членов семьей участников СВО, на поддержку самих бойцов. Дополнительные средства направим на льготное лекарственное обеспечение, на выплаты медицинским работникам. Продолжаем благоустройство наших городов, населенных пунктов, предусмотрели средства на решение этих задач, а также на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, ремонт теплосетей».

Губернатор подчеркнул, что дополнительные средства предусмотрены также на решение задач по развитию экономики, на создание научно-производственного центра, где будут разрабатывать беспилотники, проводить их испытания, и образовательного пространства «Школа 21». По словам Павла Малкова, этот проект реализует Сбер, планируется, что такая новая интересная площадка заработает в Рязанском регионе уже в следующем году.Законопроект о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представила на заседании Правительства министр финансов региона Марина Наумова. Она отметила, что доходная и расходная части увеличиваются за счет дополнительно поступающих средств федерального бюджета в размере 849 млн рублей. Это средства на социальную поддержку, субсидии на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, строительство школы для одаренных детей, развитие здравоохранения, образования, культуры и туризма в регионе. Предусмотрены дополнительные расходы на реализацию адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда, ремонт учреждений соцсферы. Более 2,2 млрд рублей дополнительно направляются на решение первоочередных социально значимых мероприятий, в их числе поддержка участников СВО и членов их семей, работников скорой медпомощи и первичного звена здравоохранения, предпринимательства, молодежных проектов, лекарственное обеспечение льготников, капремонт тепловых сетей и другое.