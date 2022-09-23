Павел Глоба назвал самый удачливый знак в октябре 2022

Известный российский астролог Павел Глоба обратил внимание на то, что в октябре 2022 года в судьбах представителей одного из знаков зодиака наметятся счастливые перемены. Их ждёт много удачи, хорошие результаты в новых начинаниях, успех в сексе и любви.

Речь идёт о Водолеях. Сентябрь 2022 года привнесёт в их жизнь много радостных перемен. Во-первых, есть шанс заработать крупную сумму денег. Можно ждать повышение по работе, новые проекты.

Во-вторых, Водолеям может повести в делах любовных. Во второй осенний месяц они имеют неплохие шансы встретить того, кто подарит им тепло, ласку и заботу.