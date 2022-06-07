Озвучены новые версии расправы над 17-летней дочкой замминистра в Подмосковье

Следствие отрабатывает три версии убийства 17-летней дочери подмосковного замминистра по строительству Марата Сибатулина, пишет СтарХит.

По предварительной информации, девочку зарезал ее друг, заманив в одно из заброшенных зданий в селе Немчиновка. Ее тело с множественными ножевыми ранениями обнаружил сам отец.

Накануне девушка пошла гулять с друзьями и встретила одноклассника, который и предложил ей пойти к «заброшкам» на окраине села. Парень уже во всем сознался.

Согласно первой версии случившегося, у пары были романтические отношения, и молодые люди могли поссориться в этот день. Вероятно, девочка объявила о разрыве, чего не смог перенести подросток.

По второй версии, роман у молодых людей закончился накануне рокового дня. Парень встретил компанию с девушкой и решил отомстить за обиду и унижение.

Третью версию рассказал сам молодой человек. Он поссорился со школьницей из-за другой девочки, поскольку якобы был влюблен в ее подругу. Словесная перепалка переросла в физическую потасовку, которая закончилась убийством.

Многие завидовали 17-летней дочери подмосковного замминистра по строительству, в том числе и сам парень: ему не нравилось, что ее семья обеспечена, а его — нет.