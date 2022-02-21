Открытие Private Banking открыл новый флагманский офис на Большой Ордынке

Новый флагманский офис Открытие Private Banking – подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – открылся в центре Москвы, в «Доме «Открытия» по адресу Большая Ордынка, дом 40, строение 4.
Офис удобно расположен в Замоскворечье – одном из самых старых районов Москвы. Бизнес-центр «Дом «Открытия» с выделенными парковочными местами полностью принадлежит банку. При входе клиент попадает в красиво оформленную лаунж-зону с двумя аквариумами и удобными диванами.
В новом офисе четыре переговорные комнаты и каминный зал, в котором клиенты могут обсудить интересующие их финансовые вопросы с персональным банкиром.
Новый офис Открытие Private Banking стал третьим в Москве. Два других расположены в Коробейниковом переулке и на Летниковской улице.