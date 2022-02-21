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Понедельник, 21 февраля, 2022

Открытие Private Banking открыл новый флагманский офис на Большой Ордынке

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Открытие Private Banking открыл новый флагманский офис на Большой Ордынке

7info7

Новый флагманский офис Открытие Private Banking – подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – открылся в центре Москвы, в «Доме «Открытия» по адресу Большая Ордынка, дом 40, строение 4.

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Офис удобно расположен в Замоскворечье – одном из самых старых районов Москвы. Бизнес-центр «Дом «Открытия» с выделенными парковочными местами полностью принадлежит банку. При входе клиент попадает в красиво оформленную лаунж-зону с двумя аквариумами и удобными диванами.

В новом офисе четыре переговорные комнаты и каминный зал, в котором клиенты могут обсудить интересующие их финансовые вопросы с персональным банкиром.

– Мы постоянно развиваем наш бизнес, и новый флагманский офис поможет сделать обслуживание состоятельных клиентов еще комфортнее, – отмечает Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking. – И хотя цифровые технологии стремительно проникают даже в наш, относительно консервативный сегмент, они не заменят состоятельным клиентам персонального банкира. Поэтому возможность лично обсудить свои дела в уютном комфортабельном офисе по-прежнему востребована у клиентов Private Banking. Уверена, что в нашем новом офисе клиенты будут чувствовать себя как дома.

Новый офис Открытие Private Banking стал третьим в Москве. Два других расположены в Коробейниковом переулке и на Летниковской улице.

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