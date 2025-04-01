От мальчика до мастера

1 апреля – день рождения Александра Александровича Сапрунова – главного балетмейстера и режиссёра Рязанского музыкального театра, героически погибшего на СВО 24 октября 2023 года. Мастера вспоминает Ирина Маненкова – друг, коллега, артистка Рязанского музыкального театра.

…За безрассудною мечтой

Тебя гнала лихая смелость,

Так вот зачем ты делал то,

Чего, казалось, мог не делать.

Судьба твоя рвалась из рук,

Крутилась бешеным штурвалом,

Чтоб разорвать порочный круг

И белый парус сделать алым!

Мюзикл «Алые паруса». Муз. М. Дунаевского, либретто М. Бартенева и А. Усачева

Что нужно, чтобы полностью разные люди стали друзьями?

Оказывается, только одно — любовь к театру! И эта любовь способна вместить в себя и сложные характеры, и разные взгляды на жизнь, и прочие мелкие разногласия.

Когда Саша пришел работать к нам в Рязанский музыкальный театр, общего у нас было, пожалуй, только одно — возраст. Ещё совсем молодые, ещё в самом начале творческого пути…

Но уже тогда в нем был виден стержень, который стал опорой на всем творческом пути. Чуть ли не фанатичная преданность своему делу. И весь театр точно знал, если за постановку номера или спектакля взялся Саныч, будет хорошо!!!

Не хватая звёзд с неба, не имея ни малейшей протекции, он прошел путь от балетмейстера маленьких концертных номеров до режиссёра музыкального театра.

«Цыганский барон», «Дюймовочка», «12 стульев», «Алые паруса»… Эти спектакли в постановке Александра Сапрунова рязанские зрители просто обожают, и постоянные аншлаги тому доказательство.

Вот так. Человека нет, а дело его живёт. Наверное, в этом и есть смысл жизни, оставить после себя что-то, что будет трогать человеческие сердца, заставлять людей задумываться о собственном предназначении.

А свое жизненное кредо Саша сформулировал так: «… На совесть, а не на угоду».

В этих нескольких словах – весь он! Все, за что брался, делал по-максимуму. Если Саша дарил подарок, то это был неизменный восторг, если организовывал дружескую посиделку, квест или что-то ещё, всё проходило на высшем уровне! А его внешний вид? Стильный, продуманный до мелочей образ!

Внимание к мелочам… Как раз то, что отличало Александра. К сожалению, так получилось, что во всех его постановках ни одной главной роли я не сыграла. (Кстати, это тоже прекрасно характеризует Сашу — никакого кумовства!) Но как же он трепетно относился к эпизодическим ролям! Уделял много внимания, делал их очень выпуклыми, заметными. Далеко не каждому режиссеру присуще подобное. Подать артиста в выгодном свете, вот была его основная задача. И, будучи одновременно режиссером и балетмейстером, Александр великолепно с ней справлялся. Мирабелла, Кватильда, Мадам Баландар, Мадам Грицацуева, мама Меннерса… У последней, заметьте, даже имени своего нет. Но восторг публики и овации неизменно есть. Из эпизодических, «проходных» ролей они превратились в весьма заметные факты моей творческой биографии. Уверена, что мои коллеги по сцене скажут то же самое о своих героях.

Он и сам выходил на сцену в небольших ролях, а иногда подменял заболевших артистов. И вот тут главное было не забыть, что ты тоже актриса и тоже играешь в этой сцене, а не превратиться в зрителя, наблюдающего за игрой Александра Сапрунова. Как же это было хорошо! Талантливо и… да, продумано до мелочей!

Отдаваясь полностью профессии, Александр и от коллег требовал того же самого. На репетиционной площадке не терпел расхлябанности, невнимательности, пренебрежительного отношения. Не боялся пойти на конфликт с филонящим артистом или работниками цехов, если что-то не было готово к премьере…Но и сам всегда приходил полностью подготовленным, с четким планом репетиции и видением того, что должно получиться в конечном итоге. Мы, как артисты, точно знали, что успеем пройти свою сцену и уложиться в отведенное на репетицию время. Бесценные для режиссёра качества.

Конечно, «большое видится на расстоянии» и, поскольку наше творческое становление проходило бок о бок, многое ускользало от внимания. Но теперь вспоминая и анализируя, Я понимаю, какое огромное влияние на меня, как на артиста, оказал Александр.

Самодисциплина, организованность, решительность, преданность своему делу, безграничный талант, тонкость, чувствительность, внимательное и бережное отношение к артисту, — это все про него.

Встать в пять утра и придумывать номера для концерта? – Каждый день!

За полчаса выучить рисунок роли и заменить заболевшего артиста? – Легко!

Организовать весёлый день рождения, который запомнится на всю жизнь? – Пожалуйста!

Пойти защищать Родину?.. Тоже да!

Написал ты тогда: «..пауза..»

И – в окопы, за Родину, в строй.

Сохранит навсегда браузер

Этот статус последний твой.

Не боялся экспериментировать,

Неугодным быть… А твоя похвала

Поднимала на крыльях, Санечка….

(Только я так тебя звала))

Не «в угоду» жил, а «по совести»,

Не сбежал и не струсил тогда…

А теперь в твоей жизненной повести

Эта «.. пауза..» навсегда.

Кулаки сжать в бессильной ярости:

«Не изменишь уже ничего!»…

Я спою тебе «Плач о радости»,

Только ты не услышишь его…

Александр Александрович Сапрунов. Такая короткая, но такая яркая жизнь. Никогда не сидел без дела, каждая минута была чем-то наполнена. Спасибо от всех коллег за радость совместного творчества, за жизненные и сценические уроки, за яркие спектакли и роли, которые у нас остались.

Санечка. Спасибо от друзей, за то, что ты у нас был

Есть такая традиция, после премьерного показа желать долгих лет жизни спектаклю. Не всегда, конечно, сбывается, но спектакли Сан Саныча живут и радуют артистов и публику. Спасибо тебе, Мастер!