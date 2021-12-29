ОСАГО может подорожать до 60%

По предварительным оценкам, отмена учета износа ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость обязательной автогражданки до 60% для некоторых потребителей, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. При этом, по его словам, автовладельцы, которые редко попадают в аварии, скорее всего практически не увидят подорожания.
По мнению главы ВСС, предложение ЦБ по расширению тарифного коридора примут уже в ближайшее время.
Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Новое регулирование по ОСАГО может увеличить цену полиса до 60%»