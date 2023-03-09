Оркестр МКЦ подготовил концерт из произведений рязанских композиторов

В Муниципальном культурном центре 24 марта состоится концерт из произведений рязанских композиторов.

Программу подготовил оркестр русских народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры Александра Лаврухина.

Со сцены прозвучат произведения Василия Агапкина, Анатолия Новикова, Александра Рождествина, Александра Ермакова и других наших земляков.

В исполнении солистов оркестра Алексея Свиридова, Натальи Нелюбиной и Владимира Блохина прозвучат произведения, уже знакомые зрителям, и новые композиции.

Концерт «Рязанские композиторы — родному городу» начнётся в 13 часов.

Билеты — в кассе МКЦ на Первомайском проспекте, дом 68/2 или на сайте.

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение 12+