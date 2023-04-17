Опубликованы кадры прочистки коллектора в Рязани

В понедельник, 17 апреля, в соцсетях опубликовали кадры прочистки канализационного коллектора в микрорайоне Кальное в Рязани. Видеоролик публикует группа Ассоциация управляющих компаний ЖКХ РО ВКонтакте.
Чаще всего работники ЖКХ обнаруживают в канализации:
— Средства женской гигиены, в том числе салфетки;
— Крупы, набухающие от влаги в трубах;
— Кошачий наполнитель;
— Ватные диски и палочки;
— Презервативы;
— Чаи, заварки;
— Окурки;
— Мелкий мусор, этикетки и т.п.
Накануне стало известно, что причиной потопа на Касимовском шоссе Рязани стал засор коллектора.
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