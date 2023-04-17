Опубликованы кадры прочистки коллектора в Рязани

В понедельник, 17 апреля, в соцсетях опубликовали кадры прочистки канализационного коллектора в микрорайоне Кальное в Рязани. Видеоролик публикует группа Ассоциация управляющих компаний ЖКХ РО ВКонтакте.

«Вот, что происходит, если выбрасывать в канализацию салфетки, полотенца, прочие бытовые предметы, не предназначенные для этого. Сегодня в Кальном с помощью крана прочищали канализацию» – говорится в сообщении.

Чаще всего работники ЖКХ обнаруживают в канализации:

— Средства женской гигиены, в том числе салфетки;

— Крупы, набухающие от влаги в трубах;

— Кошачий наполнитель;

— Ватные диски и палочки;

— Презервативы;

— Чаи, заварки;

— Окурки;

— Мелкий мусор, этикетки и т.п.

Накануне стало известно, что причиной потопа на Касимовском шоссе Рязани стал засор коллектора.