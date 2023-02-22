Опубликовано видео последствий пожара в Москве, в котором погибли семь человек

Прокуратура Москвы опубликовала видео с места пожара в гостинице «Москабельмет» на улице Международной.

Возгорание произошло вечером 21 февраля на 5-м этаже 16-этажного здания. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации на утро 22 февраля погибли 7 человек, в том числе двое детей.

По информации телеграм-канала 112, возгорание распространилось на 6 квартир и коридор на 5 этаже, где располагалось общежитие. Справиться с огнём удалось только спустя 2 часа.