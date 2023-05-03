Опубликовано видео атаки беспилотников на Кремль

В интернете появилось видео с моментом ночной атаки беспилотников на Кремль в Москве.
Ранее об инциденте сообщила пресс-служба Президента России.
По информации пресс-службы, Кремль атаковали два беспилотника, оба были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. При падении беспилотников никто не пострадал, материального ущерба нет.
В сообщении отмечается, что российские власти расценивают случившееся как теракт и покушение на Президента РФ накануне Дня Победы.
Владимир Путин не пострадал, график его работы остался неизменным.
Россия может ответить так и тогда, как посчитает нужным.
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