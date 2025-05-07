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Опубликовано ретро-видео празднования Дня радио в Рязани с «ночным крестным ходом»

Алексей Самохин

В среду, 7 мая, в России отмечается День радио. Для Рязани этот праздник особенный, ведь в городе располагается Радиоуниверситет, ранее работало военное училище связи.

Для многих людей это повод собраться, вспомнить молодость, годы учёбы. Традиционным местом встречи для выпускников становится территория РГРТУ.

Сейчас такие мероприятия проходят организованно, с соблюдением мер безопасности. Раньше было по-другому.

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В группе «Новости Рязани 7info» ВКонтакте опубликовано видео празднования Дня радио в начале 2000-х годов. Тогда студенты собирались ночью у стен вуза и проводили «крестный ход» вокруг памятника Попову.

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