Окский заповедник: Август 2022 стал одним из самых засушливых за всю историю метеонаблюдений

Лето текущего года оказалось небогатым на осадки. В июне выпала половина от многолетнего уровня. Июльское количество осадков стало на 20% меньше среднего многолетнего показателя. В июне и июле, тем не менее, несмотря на жару, недостатка во влаге природа не испытывала. После прохладной затяжной весны и неплохого половодья пойменные луга радовали высоким травостоем и обильным цветением луговых видов, под сенью леса царили прохлада и неумолчный птичий щебет.

В конце июля установилась жаркая засушливая погода с сухими грозами, которые вызвали возгорания в заповедных лесах. Травяной покров на открытых местах выгорел, подлесок поник из-за сильного недостатка влаги, раньше времени пожелтели и стали опадать листья деревьев.

Моросящий дождь прошёл 9 августа, выпало всего 0,7 мм осадков. В ночь на 30 августа пролился долгожданный дождь. Всего за месяц выпало 2,9 мм осадков при средней многолетней 61,6 мм.

За более чем восьмидесятилетний период наблюдений в Окском заповеднике меньшее количество осадков было отмечено лишь один раз – в 1972 году.

В августе отсутствие осадков при ежедневно нарастающей аномально высокой температуре усугубляло сложную ситуацию с тушением пожаров на территории заповедника и области в целом.

По материалам Элины Владимировны Антонюк, ведущего научного сотрудника, кандидата биологических наук.