Среда, 7 сентября, 2022
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Охотник убил человека, перепутав его с медведем

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медведь
Изображение от wirestock на Freepik

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности на охоте. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Фигурантом дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 109 УК РФ, стал 33-летний мужчина. Вечером 5 сентября он вместе с 41-летним потерпевшим охотился в лесу в 5 километрах от города Болотное. Заметив движение в кустах, охотник дважды выстрелил, подумав, что там находится медведь, и попал в человека.

Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, но врачи оказались бессильны — раненый скончался в машине по пути в больницу.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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