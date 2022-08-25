Огонь в Рязанской области вплотную подошёл к ряду деревень, их удалось отстоять

Огонь в Рязанской области выжег лесной массив, вплотную подобравшись к нескольким деревням, но их удалось отстоять, сильный смог все еще чувствуется в регионе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Утром в четверг в Рязани не было и малейшего намека на то, что в нескольких десятках километров пожарные борются с огненной стихией: воздух был свежий, смог не ощущался. Но чем ближе к деревне Деулино, которая находится примерно в 40 километрах от Рязани и где развернут оперативный штаб, тем сильнее была заметна дымовая завеса — так, что впереди идущий автомобиль едва можно было различить. Сам штаб в четверг посетили вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.

По обочинам дороги, ведущей в Деулино, разместилось большое количество техники, включая московскую, и людей, принимающих участие в ликвидации природных пожаров.

Запах гари в штабе рядом с деревней Деулино — на реке Пра, которая снабжает пожарную авиацию водой, — пробивался даже через маску, а очертания солнца едва были видны сквозь дым. Но через пару часов дымка все же рассеялась.

Один из источников смога находился между населенными пунктами Ольгино (около 12 километров на север от Деулино) и Ювино (еще около 5 километров на север). Дорога туда заняла около полутора часов — пришлось ехать по бездорожью, то проваливаясь в ямы, то прыгая на кочках.

Огонь здесь выжег огромную часть леса, критически близко подобравшись к жилым домам на окраинах населенных пунктов. Пожарным все же удалось накануне потушить его, отстояв эти населенные пункты. Вместо зеленого леса теперь — только черная земля и все еще тлеющие пни.

Именно из-за опасности повторных возгораний в населенных пунктах продолжают дежурить спасатели.

Как рассказал журналистам Собянин, практически в каждом поселении Рязанской области стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты: это и пожарные, и гражданская техника. В целом эта группировка насчитывает около 9 тысяч человек. Он отметил, что особой угрозы людям нет.

В среду на совещании с президентом РФ по ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что наибольшая опасность по распространению рязанского лесного пожара отмечается на севере и северо-востоке.