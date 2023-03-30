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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

Один из дворов Рязани победил в конкурсе «Лучший зимний двор России»

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Фото с сайта проекта "Лучший зимний двор России"

Двор дома 10 на улице Пугачёва в Рязани одержал победу в номинации «Лучшее зимнее оформление двора» конкурса «Лучший зимний двор России».

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц страны.

Рязанская заявка набрала в своей номинации наибольшее число голосов – 5789.

В номинации «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» победу одержал двор в с. Подвязновский в Ивановской области.

В номинации «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» победу одержал двор на улице Плякина в Саратове.

Один из дворов Рязани победил в конкурсе «Лучший зимний двор России»
Один из дворов Рязани победил в конкурсе «Лучший зимний двор России»
Один из дворов Рязани победил в конкурсе «Лучший зимний двор России»
Один из дворов Рязани победил в конкурсе «Лучший зимний двор России»
Двор дома 10 на улице Пугачёва в Рязани

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