Понедельник, 11 ноября, 2024
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Обвиняемому в убийстве на охоте бывшему рязанскому полицейскому Цыплакову продлили срок содержания в СИЗО

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Валерия Мединская
Изображение svklimkin с сайта Pixabay

Виталию Цыплакову, которого обвиняют в убийстве на охоте егеря Сергея Пинтелина, продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Заседание прошло 11 ноября. Кроме Цыплакова, суд продлил меры пресечения другому фигуранту дела. Экс-начальник управления уголовного розыска регионального Управления МВД Цыплаков остался под стражей, экс-замначальника Михайловского МО полиции Станислав Костин — под домашним арестом (его обвиняют в укрывательстве).

Отметим, что срок в СИЗО Цыплакову продлили до 3 февраля 2025 года.

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