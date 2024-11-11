Обвиняемому в убийстве на охоте бывшему рязанскому полицейскому Цыплакову продлили срок содержания в СИЗО

Виталию Цыплакову, которого обвиняют в убийстве на охоте егеря Сергея Пинтелина, продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Заседание прошло 11 ноября. Кроме Цыплакова, суд продлил меры пресечения другому фигуранту дела. Экс-начальник управления уголовного розыска регионального Управления МВД Цыплаков остался под стражей, экс-замначальника Михайловского МО полиции Станислав Костин — под домашним арестом (его обвиняют в укрывательстве).

Отметим, что срок в СИЗО Цыплакову продлили до 3 февраля 2025 года.