Общественники предложили компенсировать затраты на ПЦР отпускникам

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Россиянам, прибывающим из-за рубежа, предложили компенсировать расходы на два теста на COVID-19. Союз потребителей предложил использовать для этого бюджетные средства, сказано в письме руководителя организации Петра Шелища главе правительства Михаилу Мишустину (документ есть у «Известий»).

Российские граждане, которые возвращаются домой из-за границы после 1 мая, сдать два лабораторных исследования на COVID-19 методом ПЦР. Это надо сделать в течение пяти дней со дня въезда на территорию РФ, а результаты представить на портале госуслуг.

В письме в правительство Союз потребителей заметил, что в рамках программы ОМС тесты ПЦР проводят по назначению врача. Но на практике это не всегда возможно, уточнил Петр Шелищ. Жители регионов не успевают уложиться в необходимые сроки и сдать анализы бесплатно. Поэтому вернувшимся из отпусков людям придется дважды обратиться в частные компании, где одно исследование стоит в среднем 3 тыс. рублей. Для семьи с двумя детьми затраты составят 24 тыс. рублей, подсчитали в союзе.

Поэтому союз попросил правительство рассмотреть возможность проведения тестов за счет бюджетных средств. Проблему можно решить двумя путями: если Минздрав предоставит бесплатные лаборатории гражданам плюс установит стандартную стоимость анализа, в пределах которой и можно будет получить компенсацию.

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что письмо союза поступило в аппарат кабмина, его рассмотрят в установленном порядке.

Согласно данным Росстата, по итогам 2020 года число выездных поездок россиян составило 12,3 млн. Если что число туристических поездок за рубеж сохранится на уровне 2020-го, то затраты бюджета на компенсацию только одного теста ПЦР составят примерно 37 млрд рублей в год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Даром надо: отпускникам предложили компенсировать расходы на ПЦР