Областной суд отправил Юрия Фурфурака под домашний арест

14 февраля Рязанский областной суд принял решение о применении меры пресечения в отношении начальника управления благоустройства администрации г. Рязани Юрия Фурфурака. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

3 февраля районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Фурфураку, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Новое постановление Рязанского областного суда предусмотрело избрание меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 марта 2023 года включительно.

Юрию Фурфураку запрещено покидать квартиру, общаться с участниками уголовного производства, использовать средства связи и интернет, а также почтовые сообщения.