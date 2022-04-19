Объем вкладов банка «Открытие» в регионах Центральной России достиг 61,4 млрд рублей

По итогам первого квартала 2022 года объем вкладов розничных клиентов банка «Открытие» в регионах ЦФО вырос на 2,4% и достиг 61,4 миллиардов рублей. За отчетный период клиенты в регионах ЦФО открыли в банке более 71 тысяч депозитов и накопительных счетов на общую сумму свыше 43,6 млрд рублей. В Топ 5 регионов по открытию вкладов входят Тверь, Смоленск, Белгород, Ярославль, Воронеж.

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Вклады всегда оставались самым популярным и понятным для людей финансовым инструментом. Клиенты охотно размещают деньги в классические сберегательные инструменты под новые повышенные проценты.

С начала года в целом в банке «Открытие» объем срочных вкладов розничных клиентов вырос на 23% и на конец первого квартала превысил 400 миллиардов рублей.

У частных клиентов наибольшей популярностью сейчас пользуются вклады сроком на 6 месяцев — их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.