Понедельник, 2 января, 2023
Татьяна Проводина

О чём следует знать автомобилистам? Новое в законодательстве с 1 января 2023 года

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Изображение от senivpetro на Freepik

С 1 января в стране вступили в силу изменения законодательства, касающиеся ОСАГО, акцизов, государственных пошлин и техосмотра транспортных средств. Подробности приводит издание «За рулём».

Госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии ТС с внесёнными конструктивными изменениями требованиям безопасности увеличилась с 800 до полутора тысяч рублей, в том числе взамен пришедшего в негодность или утраченного.

Отныне инвалиды, имеющие ТС по медицинским показаниям, или их законные представители могут подать заявление о компенсации половины стоимости ОСАГО дистанционно — через портал госуслуг.

Тюнинг теперь обойдётся дороже: узаконить установку фаркопа, ГБО или другие конструктивные изменения стоит 2,5 тысячи рублей вместо 800 рублей ранее.

С 1 января 2023 года планируется полный переход к реестровой модели исполнительного производства. Долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

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