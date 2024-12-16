О чём говорил Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ

В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны. Основные тезисы речи главы государства опубликовал телеграм-канал ТАСС.

Освобождение территорий: В зоне специальной военной операции ВС РФ освободили 189 населенных пунктов.

Пополнение армии: Ежедневно более тысячи россиян добровольно заключают контракты для прохождения службы, направляясь на фронт. Общая численность российской армии увеличена до 1,5 млн военнослужащих.

Новые разработки: Серийное производство ракет «Орешник» начнется в ближайшее время, что станет важным этапом в обеспечении войск современными технологиями.

Усиление вооружений: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла рекордных 95%.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что одной из важнейших задач государства остается повышение социальных гарантий для военнослужащих.

Мировая ситуация остается сложной и нестабильной. Запад продолжает попытки навязать свое доминирование, что вызывает необходимость укрепления обороноспособности России.

Россия сохраняет политику ядерного сдерживания и подчеркивает, что это не демонстрация силы, а способ обеспечения безопасности. При этом РФ готова отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США начнут развертывание такого вооружения.

Президент поручил создать единый информационный контур в войсках, объединяющий системы разведки и поражения на всех уровнях управления.

В армию ежедневно поступают несколько тысяч беспилотников, что значительно усиливает боеспособность ВС РФ.