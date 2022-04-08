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Пятница, 8 апреля, 2022

Нумеролог предсказала ближайшее будущее России

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Нумеролог предсказала ближайшее будущее России

7info7

Нумеролог Фарида Красавкина сделала прогноз для России на ближайшее будущее. Наиболее удачным, по словам специалиста, для страны станет последний весенний месяц. Однако несколько дней в мае принесут россиянам неприятности, пишет Starhit.

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Говоря об апреле, Красавкина отметила: месяц несёт благоприятные вибрации. В начале апреля стоит отказаться от серьёзных начинаний, стоит заняться привычными рутинными делами, посвятить больше времени семье и работе. В середине месяца воздержитесь от переездов, а последние дни месяца – отлично подойдут для сельскохозяйственных работ.

В мае Россию ждёт успех во всём, что касается политики и власти. Однако два дня вряд ли принесут россиянам счастье – это 1 и 10 мая. Эти даты имеют негативные вибрации и, скорее всего, повлекут за собой конфликты и разрушения. Постарайтесь не планировать переговоры и крупные сделки на это время – вряд ли они увенчаются успехов.

В начале лета у россиян могут возникнуть проблемы с деньгами и работой. Фарида Красавкина не исключает возникновение пожаров и других разрушительных стихийных бедствий. В июле нас ждёт много положительных эмоций. Особенно счастливы будут те, кто готовится отправиться в путешествие – оно, скорее всего, пройдёт прекрасно.

– Август в целом хороший, благоприятный месяц. Но есть неблагоприятные дни, когда стоит быть осторожными: 16, 21, 29 числа, — добавила нумеролог.

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