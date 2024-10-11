Пятница, 11 октября, 2024

Новый скорый поезд Москва — Уфа будет ездить через Рязань

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/telerzd

С декабря 2024 года между Уфой и Москвой начнёт курсировать новый скорый поезд №49/50. Ранее поезда через Уфу следовали транзитом, теперь пассажиры смогут воспользоваться регулярными рейсами по новому графику, сообщает телеграм-канал РЖД.

График движения:

  • Из Уфы поезд отправляется с 15 декабря в 9:20 и прибывает в Москву на следующие сутки в 11:15.
  • Из Москвы отправление с 16 декабря в 15:25, прибытие в Уфу — на следующие сутки в 22:09.

Поезд будет курсировать через день, делая остановки в таких городах, как Бугульма, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инза, Рузаевка, Рязань и других населённых пунктах по маршруту.

Состав поезда будет укомплектован купейными и плацкартными вагонами, оборудованными кондиционерами, биотуалетами и другими современными удобствами. В вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, багажное купе для удобства перевозки крупногабаритных вещей.

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