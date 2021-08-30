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Понедельник, 30 августа, 2021
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Новые правила сдачи экзамена на права серьезно осложнили жизнь рязанцам — ГИБДД

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Новые правила сдачи экзамена на права серьезно осложнили жизнь рязанцам — ГИБДД

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Введение новых правил сдачи экзамена на водительские права серьёзно осложнили жизнь будущим автомобилистам. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

С апреля выпускники автошкол сдают единый практический экзамен, вместо «площадки» и «города». Психологически готовы к этому оказались только 10% кандидатов в водители. С апреля по август принято более 7000 практических экзаменов. С первого раза сдали лишь 400 рязанцев. Всего с начала 2021 года в Рязани и области выдано 1200 водительских прав.

Чтобы найти пути решения проблемы, начальник МРЭО ГИБДД Александр Макеев провёл совещание с представителями крупных автошкол Рязани.

Педагоги обязались повысить качество обучения, сотрудники Госавтоинспекции принимают меры, чтобы снизить очередь на пересдачу экзаменов.

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