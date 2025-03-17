Новые очистные сооружения могут появиться в Рязанской области. Об этом сообщили на заседании правительства 17 марта.

По поручению Павла Малкова прорабатывается вопрос строительства новых очистных сооружений в селах Оськино Клепиковского района и Пехлец Кораблинского округа. По словам министра ТЭК и ЖКХ региона Артема Уворвихвоста, конкурсный отбор проходит в рамках федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры. До конца марта финансирование будет доведено до муниципалитетов.

Помимо этого, по проекту выполнят капитальный ремонт 11 линейных объектов в Рязани: сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.