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В Рязанской области изменили объемы финансирования нескольких региональных программ

Елена Лобанова

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства изменили объемы финансирования нескольких региональных программ. Речь идет о «Развитии здравоохранения» и «Безопасных и качественных автомобильных дорогах». Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

В частности, было решено выделить средства на оказание поддержки работникам, которые в том или ином случае контактировали с коронавирусными больными, но на них не распространяется федеральная программа. 

— В их число входят медицинские и другие работники медучреждений, непосредственно участвующие в оказании медпомощи гражданам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска, сотрудникам Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума, а также тем, кто обслуживает медорганизации, где есть стационары для пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении. 

На заседании также решили снизить долю софинансирования местных бюджетов на ремонт дорог до 0,01%. 

Таким образом, снижение финансовой нагрузки на бюджеты муниципальных образований в 2021 году составит 13,7 млн. рублей, в 2022 году – 31,2 млн. рублей. На эти суммы увеличатся расходы дорожного фонда региона.

На заседании также решили внести изменения в финансирование мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов, расчистке участков русел рек, воспроизводства лесов. 

Кроме того, было решено предоставить федеральные субсидии ООО «Эко-Пронск» на восполнение части затрат во время пандемии.

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