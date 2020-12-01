В Рязанской области изменили объемы финансирования нескольких региональных программ

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства изменили объемы финансирования нескольких региональных программ. Речь идет о «Развитии здравоохранения» и «Безопасных и качественных автомобильных дорогах». Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
В частности, было решено выделить средства на оказание поддержки работникам, которые в том или ином случае контактировали с коронавирусными больными, но на них не распространяется федеральная программа.
На заседании также решили снизить долю софинансирования местных бюджетов на ремонт дорог до 0,01%.
Таким образом, снижение финансовой нагрузки на бюджеты муниципальных образований в 2021 году составит 13,7 млн. рублей, в 2022 году – 31,2 млн. рублей. На эти суммы увеличатся расходы дорожного фонда региона.
На заседании также решили внести изменения в финансирование мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов, расчистке участков русел рек, воспроизводства лесов.
Кроме того, было решено предоставить федеральные субсидии ООО «Эко-Пронск» на восполнение части затрат во время пандемии.