В Рязани из-за аварии на водопроводе на улице Чкалова изменили движение общественного транспорта

В пятницу, 30 октября, на улице Чкалова случилась авария на водопроводе. Из-за этого закрыли движение по улице Чкалова для автомобилей. А с 14:00 до 24:00 изменят и маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, движение закрыто по улице Чкалова от улицы Весенней и до улицы Профессора Никулина.

Троллейбус №5 следует в одно кольцо по улицам Строителей, Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина, до разворотного круга на Театральной площади, далее через площадь Мичурина, улицу Маяковского, Первомайскому проспекту до Вокзальной, на разворот у ж/д вокзала «Рязань-2», далее по улице Вокзальной, Первомайскому проспекту, улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина, до разворота на Театральной площади, далее по внутреннему кольцу до конечной ул. Строителей.

Автобус №49 на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Автошкола» следуют по улицам Дзержинского, Высоковольтной (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Автобус №77 на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Чаеразвесочная фабрика» следуют по улицам Дзержинского, Высоковольтной, Весенней, Чкалова (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.