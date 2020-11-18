Рязанцев пригласили на приёмку сквера в Шлаковом

19 ноября в посёлке Шлаковый состоится приёмка работ по благоустройству сквера на улице Трудовой. Рязанцев, заинтересованных состоянием объекта, сотрудники администрации пригласили принять участие в мероприятии.

Приёмка работ пройдёт с соблюдением санитарных правил. Участников просят иметь при себе маски и находиться на дистанции друг от друга.

По сообщению пресс-службы мэрии, в сквере на Трудовой выложили дорожки плиткой, заасфальтировали парковку. Там установили освещение, привели в порядок деревья. Территорию сквера огородили. Также выполнено пожелание жителей – устроена ливнёвка.

Приёмка работ начнётся в 15.00.