Почта России Рязанской области сообщает о порядке обслуживания клиентов

УФПС Рязанской области сообщает, что в соответствии с постановлением санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 операторы отделений почтовой связи будут вынуждены отказать в обслуживании клиентам, находящимся в операционном зале отделения без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски). Также просим использовать перчатки и соблюдать безопасное расстояние 1,5 – 2 м.

Также в период сложной эпидемиологической обстановки Почта России призывает клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте Почты России размещен актуальный перечень цифровых и дистанционных сервисов. Большинство сервисов доступно в мобильном приложении Почты России (на платформах AppStore, GooglePlay).

Если визит в почтовое отделение необходим, то Почта России рекомендует заранее подготовиться к посещению: на сайте и в мобильном приложении можно оформить необходимые бланки, также найти почтовые отделения, работающие по предварительной записи.