Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

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Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.

Именно поэтому РИА «7 новостей» снова решило обратиться к теме улиц, площадей и памятников Рязани. Сегодня мы расскажем о центральной площади и памятнике, который меняли то на «три луковицы», а то на зелёный крест.

Экскурс в историю

Если спросить рязанцев, живущих в разных районах города, какая площадь считается центральной, они наверняка начнут спорить. Одни уверены, что центральная площадь – только площадь Победы! Другие скажут, что это площади Соборная и Театральная. Каждый приведёт свои доводы и в чём-то окажется прав. Ведь в разные годы главные городские праздники, действительно, проводились то на Соборной площади, то на площади Победы. А вот в том, что площадь Ленина – это центр города, ни у кого сомнений не возникнет. Да и все главные городские праздники с недавних пор в Рязани стали проводить именно здесь.

Площадь Ленина есть, наверное, в каждом городе нашей страны. В Рязани именем вождя пролетариата в 1924 году было решено назвать площадь Новобазарную. А ещё в начале VII века здесь было большое поле, на котором устраивались городские ярмарки. Поначалу свой товар здесь продавали крестьяне и ремесленники. Затем купцы стали строить здесь постоянные лавки, чтобы торговать мукой, зерном и хлебом. Так и появилось название площади – Хлебная. Сейчас это историческое название носит ресторан, расположенный в Торговых рядах.

А сами Торговые ряды появились в центре Рязани в начале XIX века по проекту архитектора Сулакадзева. Он, правда, замыслил четыре одноэтажных здания, а построены были только три. Позже началась реконструкция рядов и в результате Хлебную площадь обрамили шесть корпусов, обозначающих её границы.

К середине XIX века здесь уже торговали не только хлебом, но и одеждой, обувью, книгами, табаком, железом. С расширением ассортимента изменилось и название площади. Она стала Новобазарной. Но и это имя площади не суждено было сохранить на века. В годы Гражданской войны ей присвоили имя Красной Армии. А в 1924 году назвали именем Владимира Ильича Ленина и решили установить здесь памятник вождю.

Но это будет позже. А в 1860 году в центре площади построили Александро-Невскую часовню. Деньги на строительство собирали «всем миром», но основную часть завещал городской голова Г. Рюмин. Правда, он в завещании писал о храме, но потомки выполнили его волю лишь частично и построили часовню.

Советская власть оставить часовню в центре города не могла – её снесли. А Торговые ряды отобрали у купцов и часть из них отдали под квартиры для рабочих заводов и фабрик, а часть снесли, чтобы освободить место под памятник Ленину. Деньги на памятник, как когда-то на часовню, тоже собирали «всем миром».

Первый памятник Ленину работы скульптора Алексеева появился в Рязани 1 мая 1937 года. Скульптура вождя была сделана из железобетона. А ровно через 20 лет – в 1957 году – это памятник увезли в Солотчу. На его же месте воздвигли новый – бронзовый, работы скульптора М. Манизера. Владимира Ильича скульптор запечатлел в костюме и пальто, с привычным приветственным жестом. Многие отмечают непропорциональную фигуру вождя и необычный постамент, напоминающий нос корабля. По некоторым данным, памятник был должен стоять то ли на берегу Волги, то ли на берегу какого-то приморского города, но в результате оказался в Рязани.

Судьба этого памятника оказалась непростой. Установленный на месте снесённых корпусов Торговых рядов и часовни, он и сам не смог выстоять в период «демократических 90-х». В 1993 году мэр города Рязани Валерий Рюмин отдал приказ снести памятник. Делать это почему-то пришлось под покровом ночи.

Демонтированный памятник увезли на склад завода Центролит. А вместо Ленина в центре города появился … крест, деревянный и почему-то зелёный. Крест пугал прохожих недолго. На его месте установили знаменитые купола. Это сейчас работа дизайнера Конопкина стала символмв Рязани и рязанской продукции. А поначалу рязанцы прозвали её «три луковички».

Площадь Ленина провела без Ленина четыре года. В 1997-м памятник вернули в прежнем виде на прежнее место.

В то же время на площади Ленина шёл и капитальный ремонт Торговых рядов. Реконструкцию хотели завершить к 900-летию города, но не успели. Сейчас торговые ряды представляют собой два корпуса – по правую и по левую стороны от площади Ленина. Сегодня здесь размещаются магазины, ателье, парикмахерские, кафе и рестораны.

Реконструкция

В 2018 году начался новый этап в истории площади Ленина – реконструкция. На первом этапе площадь объединили с пешеходной улицей Почтовой. Для этого вырубили несколько деревьев за памятником Ленину, благоустроили территорию перед ним, отдельно выделив зону с исторической брусчаткой, и соединили площадь Ленина с улицей Горького.

Именно здесь, перед памятником Ленину, теперь и проводятся все крупные городские мероприятия – День города, Масленица, Новый год, концерты к 9 мая и Дню России. Сюда приходят рязанцы, чтобы увидеть звёзд российской эстрады и посмотреть праздничный салют. Так центральная городская площадь из Хлебной стала «Зрелищной».

Современный проект благоустройства площади Ленина предполагает три этапа. Планируется, что следующий начнётся в 2021 году. А это значит, что в историю центральной городской площади будут вписаны новые страницы.